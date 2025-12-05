【Cloudflare：接続障害】 12月5日17時56分頃 発生 クラウドサービス「Cloudflare」において、本日12月5日17時56分頃に障害が発生した。 「Cloudflare Dashboard」と関連するAPIに問題が発生し、同サービスを利用するゲームやWebサイトで接続障害が起こった。ライアットゲームズのMOBA「リーグ・オブ・レジェンド」やFPS「VALORANT」などがプレイできない状態