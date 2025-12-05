板前寿司ジャパンは12月1日から、寿司と飲み放題を気軽に楽しめる「寿司×飲み放題 忘・新年会コース」の受付を、都内4店舗(赤坂・新宿東宝ビル・お台場・愛宕)で開始した。忘・新年会コースイメージ「寿司×飲み放題 忘・新年会コース」(5,000円)は、江戸前の技法で仕上げた握り寿司を中心に、人気のおつまみや茶碗蒸し、揚げ物、汁物(えび汁)、飲み放題が付いたセット。カジュアルなドリンクメニューにすることで、職人が握る