中島美嘉が、11枚目となるオリジナルアルバム『STAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-』を2026年1月28日（水）にリリースすることが決定した。本作はミュージカルの世界観をイメージした＜マチネ盤／ソワレ盤＞の2枚組構成で、“舞台と裏舞台”“陽と陰”という対照的な世界を描き出したコンセプト作品となっている。マチネ盤には既発のタイアップ曲を中心に“昼公演＝陽”を象徴する楽曲を収録。一方ソワレ盤には、新曲を中心に“夜公演