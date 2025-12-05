いきものがかりが2025年に開催したアリーナツアー＜いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2025 〜ASOBI〜＞の模様が、映像商品として2026年1月28日（水）に発売されることが決定した。本作映像商品には2人体制初となったツアーより、7月20日（日）横浜アリーナにて開催されたファイナル公演の模様が全曲収録される。「ありがとう」をはじめとした人気曲の数々や自身11枚目のオリジナルアルバム『あそび』収録曲、ツアー当時