吉乃が担当する2026年1月より放送開始のTVアニメ『勇者パーティーにかわいい子がいたので、告白してみた。』のオープニングテーマ「Lavish!!」が、1月6日にデジタルリリースされることが決定。あわせてジャケット写真も公開された。「Lavish!!」は、ボカロP・yowanecityが手がけた楽曲。色彩豊かなメロディと高揚感あるサウンドに、吉乃のボーカルが重なり、作品の世界観を鮮やかに彩る一曲に仕上がっている。アニメ『勇者パーティ