めでたきことの三つ重ね。去る11月17日にSHIBUYA duo MUSIC EXCHANGEにて開催されたのは＜LM.C Club Circuit ’25 -Gothic Mode-＞のツアーファイナル公演であると同時に、ギタリストAijiの誕生日記念ライヴでもあった。さらに、この前日には各メディアでもなにかと話題となっていた＜CROSS ROAD Fest＞DAY2が行われ、そこにLM.Cも出演していたことをかんがみると、若干それの後夜祭としての意味合いも持っていたのが今宵のライヴ