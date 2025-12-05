上白石萌歌、なにわ男子・高橋恭平、INI・木村柾哉、FANTASTICS・中島颯太がクアトロ主演を務める映画『ロマンティック・キラー』（12月12日公開）を前に、映画プロデューサー・鈴木敏夫、恋愛漫画のカリスマ・幸田もも子、ゲームクリエイター・小島秀夫など、各界の著名人からコメントが到着した。【動画】ジバニャンが物語のキーを握る？ロマンティック襲来PV「ジバニャン＆地球防衛軍」編2022年にNetflixでアニメ化もされ