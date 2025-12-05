DOMOTOが「THE FIRST TAKE」の第617回に初登場する。披露するのは、2001年にリリースされ、作詩を堂本剛、作曲を堂本光一が手掛け話題となった楽曲、「愛のかたまり」。切なく繊細なメロディラインとストレートな恋心を綴る歌詩が魅力の本楽曲を、一発撮りにてパフォーマンスする。◆◆◆■堂本光一 コメント2人では初めての出演ということで、この環境で2人で歌うというのはすごく新鮮で楽しかったです。「THE