RADWIMPSが、『第76回NHK紅白歌合戦』に出場することが決定した。今年11月にメジャーデビュー20周年を迎えたRADWIMPS。4年ぶりに発表したニューアルバムがチャート1位を獲得、彼らが手がけたNHK連続テレビ小説『あんぱん』の主題歌「賜物」も大きな話題になった。2019年以来3回目となる今回『紅白』のステージでは、メジャーデビュー20周年を記念したメドレーを披露する。◆◆◆◼︎RADWIMPSコメント