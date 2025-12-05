香川県・土庄町役場 宿泊税の導入に向けて、香川県の小豆島町と土庄町が5日、関係者を集めて会議を開きました。 会議には地元関係者や学識経験者ら8人の委員が出席しました。持続可能な観光地として安定した財源を確保しようと、小豆島町と土庄町は宿泊税の導入を検討しています。 会議では島内の宿泊事業者などに行ったアンケート調査の結果として「導入の目的を明確にして島民で共有すべき」などの意見が