国営讃岐まんのう公園で行われている「ウィンターファンタジー」。20年目となるイルミネーションイベントでは、65万球の光の中に『ポケモン』が隠れています。 グーグルとポケモンが合同で企画したキャンペーン「クロームでみつけてメガシンカ」。国営讃岐まんのう公園のポケモンたちはこの一環で登場しています。 このキャンペーンは、全国に登場するポケモンをスタンプラ