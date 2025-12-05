前市長の失職により7日告示される伊東市長選挙。過去最多の9人が出馬を表明し、伊東市政始まって以来の混戦が予想されています。自身の失職に伴い行われる伊東市長選挙への出馬を表明したのは、前市長の田久保真紀さんです。（田久保真紀氏）「伊東の市長選のほうにチャレンジをしていきたい。」廃案になった「新図書館整備計画」については、廃校の利用などを検討すべきと訴えた田久保前市長。2度目の市長選に向けて、決意を述べ