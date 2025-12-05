◇女子ゴルフツアー最終予選会最終日（2025年12月5日茨城県宍戸ヒルズGC＝6418ヤード、パー72）来季前半戦の出場優先順位が決まり、元賞金女王でツアー通算23勝の横峯さくら（39＝エプソン）は6アンダーでQTランク18位となった。28位から出た最終ラウンドは5バーディー、2ボギーの69で回り、通算6アンダーでホールアウト。「自分の中でしっかり戦おうと決めて18ホール戦えたと思う」と達成感をにじませた。今季は29