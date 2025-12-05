教員が女児らを盗撮し、SNSのグループチャットで画像を共有したとされる事件に絡み、AIで生成された女児の性的な画像を所持したとして、愛知県警は5日までに、児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで、名古屋市立小の元教諭水藤翔太容疑者（34）を追送検した。県警によると、AI画像を巡る同法違反容疑での摘発は全国初という。容疑者はグループのメンバー。「AIで裸の画像を作ってもらった」と容疑を認めている。名古屋地検は5日