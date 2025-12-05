プロ野球楽天イーグルスが入団会見を開きました。ドラフト会議で2位指名を受けた美郷町出身、伊藤樹投手も晴れやかな表情で臨みました。伊藤樹投手は楽天の先発陣の一角を担う、即戦力として期待されています。いずれも推定で、契約金は7,000万円、年俸は1,100万円です。伊藤樹投手(22)「一球入魂で早稲田大学の気持ちを背負って、そして僕は秋田にゆかりがあるので、東北全体を盛り上げられるように必死に頑張りたいなと思