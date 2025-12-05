秋田市に住む60代の男性が、現金など1億2,800万円相当をだまし取られました。県内では過去2番目の被害額で、郵便局員や警察官をかたる相手が電話で不安をあおる手口でした。 秋田中央警察署の調べによりますと今年10月中旬、秋田市に住む60代の男性のスマートフォンに郵便局の職員をかたる相手から電話があり「あなた名義のキャッシュカード2枚を預かっている」と言われました。その後、警察官や検事をかたる相手か