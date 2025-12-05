去年3月、由利本荘市で同居する姉を包丁で刺して殺害した罪に問われている男の裁判で、検察は懲役15年を求刑しました。弁護側は「被害者に全く落ち度がないとは言えない」などとして、懲役5年が相当だと主張しました。起訴されているのは、由利本荘市の無職、齋藤紘一被告33歳です。起訴状などによりますと、齋藤被告は去年3月、自宅で、同居するの姉の胸や背中を殺意をもって包丁で複数回突き刺し殺害した殺人の罪に問われていま