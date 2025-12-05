12月4日、宮世琉弥がInstagramを更新した。【写真】新月9ドラマ『ヤンドク！』撮影現場での1枚を公開2026年1月より放送開始予定の、橋本環奈が主演を務める新月9ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）に出演が決まっている宮世。同作では、令和的で明るく人懐こいが悲しい過去を持つ看護師・鈴木颯良を演じる。今回の投稿では、「一気に寒くなりましたね。 予防しっかりと！」「撮影現場の鈴木颯良くんです。 (私服バージョン)」と