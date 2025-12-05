サッポロビールは、年末年始を彩る華やかなヱビスビールのデザイン缶「福ヱビス」を12月2日に全国で数量限定発売した。今回はブランドテーマ「たのしんでるから、世界は変えられる。」を体現する取り組みとして、135周年を迎えたヱビスビールと同じ時代を歩んできた東京藝術大学デザイン科との共創により誕生した。9人の学生が「ヱビスビールらしさ」と「新たな祝いのカタチ」をテーマに多様なアート作品を制作。その中から