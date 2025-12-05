ローソン、KDDI、エイチ・ツー・オー リテイリング（H2O）の3社は、大阪府池田市伏尾台に地域の交流拠点および災害時の支援拠点となる「ハッピー・ローソンタウン」構想に基づく新店舗を2026年夏にオープンする。日常の買い物やコミュニティ機能に加え、テクノロジーを活用した災害対策を備えるのが特徴だ。 単なるコンビニエンスストアの出店にとどまらず、高齢化や人口減少