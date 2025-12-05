名古屋の東山動植物園のアイドル、コアラ。実はその食費が年間6000万円もかかっています。そこで、ふるさと納税型のクラウドファンディングが始まりました。 ■「お金がかかる」動物園のアイドル 東山動植物園の人気者といえばコアラ。その姿を一目見ようと12月5日、多くの家族連れが訪れていました。来園者ら：「もふもふな感じ、丸っこい感じとかかわいいです」「初めて見た。かわいいなと思いました」