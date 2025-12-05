ロサンゼルス・ドジャース所属の佐々木朗希選手は12月4日、自身のInstagramを更新。千葉ロッテマリーンズの横山陸人選手、益田直也選手とのスリーショットを公開しています。佐々木選手は2024年まで同チームに在籍していました。【写真】佐々木朗希、古巣チームメイトとの心温まる交流3ショットにファンの反応は？佐々木選手はストーリーズにて、益田選手、横山選手と3人で並ぶ姿を披露しました。3人ともリラックスした雰囲気で、