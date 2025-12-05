５日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比４５１円ちょうど（１・０５％）安の４万２５７６円５７銭だった。２日ぶりに値下がりし、３３３銘柄のうち約８割にあたる２７３銘柄が下落した。日本銀行が１２月の金融政策決定会合で利上げするとの観測が強まったことで、長期金利の上昇が続いており、株価の重荷となった。東証プライム銘柄の８割弱が値下がりした。東京外国為替市場で円