「フィギュアスケート・ＧＰファイナル」（５日、ＩＧアリーナ）ジュニア男子フリーが行われた。２大会ぶりの優勝を目指したＳＰ首位の中田璃士（ＴＯＫＩＯインカラミ）は１６３・２２点。合計２４９・７０点で２位に終わり、キスアンドクライで肩を落とした。「絶対勝つっていう思いで、最初にリンクに上がったときから絶対倒すという気持ちでいた。緊張もしましたけど、やっぱりこれが、今の自分の全てなのかな」と振り返っ