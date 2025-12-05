岡田龍生氏＝2022年、兵庫県姫路市日本高野連は5日、U―18（18歳以下）高校日本代表の新監督に、東洋大姫路（兵庫）の岡田龍生監督が就任すると発表した。同日の理事会で承認した。2019年に履正社（大阪）を全国選手権大会優勝に導いた岡田氏は「身が引き締まる思い。積極的な攻撃野球と走攻守、全てにおいてスピードを意識したチームを目指す」とコメントした。来年4月3〜5日に代表候補選手の強化合宿を開催する。