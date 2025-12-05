東京都内に広がる家屋と高層ビル政府の有識者会議が近く公表する首都直下地震に関する新たな被害想定の素案概要が5日、判明した。マグニチュード（M）7.3の地震が起きると最悪の場合、1万8千人が死亡し、経済被害は83兆円と推計した。2013年の前回想定から死者数は5千人減、経済被害は12兆円減。住宅の耐震化や火災対策が一定程度進展したことを踏まえた。15年に策定した対策推進基本計画では10年間で死者数を半減させる目標を