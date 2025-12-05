小泉進次郎防衛大臣が５日、フジテレビの夕方ニュース「ＬｉｖｅＮｅｗｓイット！」に生出演。高市早苗首相が台湾有事の最悪ケースを想定し「存立危機事態になり得る」と国会発言し、中国が猛反発している問題について見解を述べた。高市発言については、従来の政府見解通りで、日本の立場を説明していくべきとした。一方で「中国側が流す発信情報、すでに情報戦、認知戦、宣伝戦線の一環もある。鵜呑みにしてはいけない