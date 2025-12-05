神奈川・横浜市の家電量販店で、ゲームソフトを繰り返し盗んだなどとして男が逮捕されました。木村隆文美容疑者（39）は2025年10月、横浜市泉区の家電量販店でゲームソフト31本を万引きし、2日後の未明に再び同じ店に侵入し、ゲームソフト27本を盗んだ疑いがもたれています。木村容疑者はほかにも住居窃盗や万引などを繰り返していたとみられ、被害総額は1400万円ほどにのぼるということです。調べに対し、木村容疑者は容疑を認め