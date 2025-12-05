炊き出しを目当てに並ぶ“炊き出し界隈”にはどんな人がいるのか。自身も路上生活を体験したルポライターの國友公司さんは「路上の世界には、時折“超人”が紛れ込んでいる」という――。※本稿は、國友公司『ルポ路上メシ』（双葉社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Skyak※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Skyak■炎天下の炊き出しは死と隣り合わせホームレスの夏は早い。夏真っ盛りとは言えない6月でも