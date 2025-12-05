豊臣秀吉の弟・秀長が初めて主人公となる2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」。芸能界きっての大河フリーク＆歴史YouTuber・松村邦洋さんは秀長を「メジャーリーガー秀吉の敏腕代理人」と表現する。その心は――。※本稿は、松村邦洋『松村邦洋とにかく「豊臣兄弟！」を語る』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。撮影＝小禄慎一郎■3年ぶりの「戦がある」大河ドラマさあ、いよいよ始まりますね、NHKの大河ドラマ「豊