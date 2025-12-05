１９７０年〜８０年代に「アフリカ」「ロザーナ」などの大ヒット曲を量産した米人気ロックバンドＴＯＴＯの初代ボーカリスト、ボビー・キンボール（７８）さんが、重度の認知症のため歌えなくなったことが分かった。英紙サンが先日、報じた。ＴＯＴＯは「ロザーナ」「ホールド・ザ・ライン」「アフリカ」など大ヒット曲を生んで世界的バンドとなったが、ボビーさんの公式ウェブサイトには、彼が前頭側頭型認知症を患っており「