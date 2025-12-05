東海エリアを中心に展開している「がブリチキン。」は、2025年12月5日から『2026福袋』2種(7,000円･3,500円、各税込)の予約受け付けを開始した。店頭または電話予約のほか、一部店舗ではネット予約も受け付けている。◆『2026福袋』税込7,000円合計12,365円相当のセットが、5,368円お得になる。がブリチキン。『2026福袋』税込7,000円〈1〉からあげ引換券 1個×50枚販売当日から使えるからあげ引換券。店内飲食･テイクアウトのいず