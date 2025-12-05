女優の柏木由紀子（７７）がライダースジャケットをおしゃれに着こなした最新ショットを公開した。柏木は５日、自身のインスタグラムを更新。「ライダースジャケットは憧れてはいたもののなかなか着る勇気がなかったんです。でも、あえて甘めのスカートを合わせるとバランスがとれますよとアドバイスいただき少しずつ取り入れるように」と記し、ブラウンのライダースジャケットにチェック柄のマーメイドスカートをはいて愛犬