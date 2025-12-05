国民民主党の榛葉賀津也幹事長が２８日に国会内で会見を開き、与党が出した衆院議員定数削減法案を巡って見解を示した。榛葉氏は冒頭「一気に選挙制度の話、盛り上がってましたねぇ」と切り出し「政治とカネの問題をうやむやにすることができない。まずこの問題を議論して、並行して定数削減どうするのか議論していきたいね」と、順序としてまず自民党裏金問題に端を発した政治資金関連の法案を話し合うべきだと主張した。さ