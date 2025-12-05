8人組グループ・timeleszの菊池風磨が5日、プレミアムウォーターの「生天然水」新CM発表会に登場した。【写真】横顔キレイ！グビグビと飲む菊池風磨菊池は、プレミアムウォーターのアンバサダーに就任。同社の新CMにも出演した。新CM「菊池さんとぴーちゃん」篇が披露され、CM内の衣装を着用して登場。CMについて「生天然水のおいしさが伝わるとても爽やかなCMになっていると思います」とコメントした。また、本CMで共演して