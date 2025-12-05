日本高野連は５日、大阪市内で理事会を開き、Ｕ―１８日本代表監督として、東洋大姫路の岡田龍生監督に委嘱することを決定したと発表した。岡田監督は、履正社時代に２０１９年夏の甲子園で優勝。今年は春夏連続で母校を率いて甲子園に出場し、夏は８強入りした。岡田監督「高校日本代表監督という重責を担うことになり、身の引き締まる思いです。積極的な攻撃野球と走攻守、全てにおいてスピードを意識したチームを目指します