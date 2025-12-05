日本高野連は５日、全国大会（センバツ、夏の甲子園、明治神宮大会）でのビデオ判定導入の方針を今後、理事会で審議すると発表した。採用には大会開催にあたる関係各所の理解と協力が必要なため、条件が整った段階で理事会で審議する。