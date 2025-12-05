4日、東京・サンリオピューロランドにて、35周年イベント『Sanrio Puroland 35th Anniversary』オープニングセレモニーが開催。10年ぶりとなる新たなパレード『The Quest of Wonders Parade（ザ クエスト オブ ワンダーズ パレーcド）』（略して”クエワン”）が上演された。【写真】かわいすぎ！ 新パレードの様子■新パレードは「永遠にしあわせになれる秘宝」がテーマサンリオピューロランドの35周年を記念した新作パレード