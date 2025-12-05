9人組グループ・Snow Manが表紙を務めた3日発売の女性グラビア週刊誌『anan』創刊55周年記念号となる2474号が、緊急重版となった。きょう5日、マガジンハウスが発表した。【写真】ギャップヤバい！超絶クールなブラックスーツ姿のSnow Man11月25日の表紙解禁から予約が殺到し、発売後も各書店やコンビニエンスストア等で品切れ続出したという。一度限りのスペシャルとしてパンダ姿バージョンと、ブラックスーツバージョンの