◇フィギュアスケートジュニアグランプリ（ＧＰ）ファイナル第２日（５日、名古屋・ＩＧアリーナ）男子フリーが行われ、ショートプログラム１位の中田璃士（りお、ＴＯＫＩＯインカラミ）が自己ベストの１６３・２２点をマークし、合計も自己最高の２４９・７０点を記録したが２位だった。２年ぶりのＶ奪還を狙ったが、ソ・ミンギュ（韓国）に６・２１点届かなかった。冒頭の４回転サルコーを鮮やかに着氷させた。続く４回