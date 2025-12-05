鶴岡市の荘内神社で5日から、正月の初詣客らに向けた破魔矢や熊手など新年の縁起物づくりが始まりました。来年の干支は「午」です。鶴岡市の荘内神社では5日から「午」が描かれた絵馬を破魔矢に取り付けたり、「午」の絵が入った御朱印に神社の名前を書いたりする新年の縁起物づくりが始まり、正月の初詣に向けた準備を進めています。神社では破魔矢や熊手などの縁起物をおよそ5000体、お守りやお札を1万体準備する予定です。荘内