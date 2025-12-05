山形市や天童市、寒河江市に住む60代から90代の男女4人が、ことし5月から11月にかけて警察や検事などをかたる特殊詐欺の被害に遭い、合わせておよそ5900万円をだまし取られたことがわかりました。警察の調べによりますと、このうち山形市に住む80代の女性は、ことし9月、自宅にNTTを名乗る男から電話があり、「携帯電話があなたの名義で契約され、犯罪に悪用されています」などと言われました。その後、警視庁の「アベ」を名乗る男