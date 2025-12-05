元SKE48の北野瑠華が、19日にリリースする2nd写真集（白夜書房）のタイトル＆表紙が5日、解禁された。【表紙別カット＆中面】つやっぽい表情＆ナイスボディを見せた北野瑠華昨年の9月に1st写真集『触れて、みる？』を刊行され、一糸まとわぬ「2000万バズ」カットで一躍グラビア界を席巻中。そんな北野の2nd写真集のタイトルは『ヴィーナスの、誕生』に決定。通常版の表紙カットに使用されたのは、夕暮れ前の温かな光に照らされ