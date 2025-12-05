藤井 風が、9月にリリースした3rdアルバム『Prema』を携えた新たなツアー『Prema World Tour』の開催を発表した。来年10月よりスタートし、アジア6都市を巡るドーム＆スタジアムツアーとして実施される。【写真】期待しかない！藤井 風『Pre: Prema Tou』キービジュアル今回発表された国内会場は、みずほPayPayドーム福岡、京セラドーム大阪、東京ドームの3会場。バンコク、香港、高雄での公演も予定されており、アジア公演の