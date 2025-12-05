登録者数76万人を超える人気YouTuber・いけちゃんが、10日にリリースするグラビア活動の集大成となるラスト写真集『Afterglow』（講談社）の表紙が5日、公開となった。【写真】美谷間見せる衝撃の“お風呂ショット”を公開したいけちゃんラストグラビア写真集の舞台は、真夏の南国・ベトナム。美しいビーチでのビキニ姿をはじめ、大人の魅力を増したランジェリーショットや自身最大のヌーディーショットにも挑戦した意欲作とな