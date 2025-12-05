イオングループと高知大学が連携した初めての地震訓練が、12月5日に高知市で行われました。流通大手のイオングループと高知大学は、今年7月に南海トラフ地震への対応や環境分野での連携を目指す協定を締結しています。5日は、この協定に基づいた初めての地震訓練がイオンモール高知で行われました。訓練には約200人が参加し、高知大学で防災を研究する教授や学生など6人もアドバイザーとして参加。従業員