山形新幹線は倒木による停電の影響で山形ー新庄間の上下線で5日午前運転を見合わせました。現在は復旧し通常ダイヤでの運転を再開しています。JRによりますと、5日午前5時15分ごろ、舟形駅と新庄駅の間で、倒れた木が架線に接触し停電が発生しました。倒木の原因はわかっていませんが、当時、周辺には積雪があったということです。この影響で、山形新幹線は山形ー新庄間の上下線で合わせて8本が運転を見合わせました。