DOMOTOが5日午後10時からプレミア公開されるYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第617回に初登場する。【写真】圧巻⋯！渋谷の街がDOMOTO一色に披露するのは、2001年にリリースされ、作詩を堂本剛、作曲を堂本光一が手掛け話題となった楽曲、「愛のかたまり」。切なく繊細なメロディラインとストレートな恋心をつづる歌詩が魅力の本楽曲を、一発撮りにてパフォーマンスする。■DOMOTO コメント▼堂本光一 2人では初め