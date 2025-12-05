『スレイヤーズ』アニメ化30周年を記念して、作品初となるフィルムコンサートが、2026年1月18日に府中の森芸術劇場どりーむホールで開催される。公演時間は120分〜150分程度を予定している。【画像】『スレイヤーズ』作者・あらいずみるい先生の姿『スレイヤーズ』『スレイヤーズNEXT』から厳選された、リナ＝インバースと仲間たちの物語が迫力の映像とオーケストラによる生演奏。さらに、ゲストアーティストに奥井雅美を迎え