俳優の吉田栄作が6日放送のカンテレ『おかべろ』（後2：28〜※関西ローカル）に出演し、バブル当時の思い出を語る。【番組カット】ダイニングバーを囲んで爆笑する吉田栄作＆岡村隆史とあるテレビ局近くのダイニングバーを舞台に、常連客の岡村隆史（ナインティナイン）と店主の石田明（NON STYLE）、そしてアシスタントの田中友梨奈（カンテレアナウンサー）が、有名人から“ここだけ”の話を引き出すトークバラエティー。